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Киевавтодор: Более 85% столичных дорог нуждаются в капремонте
04.09.2017 15:28

Киевавтодор: Более 85% столичных дорог нуждаются в капремонте

Более 85% киевских дорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Такое заявление сделал глава коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев, пишет УНИАН.

"В настоящее время дорожная сеть Киева более чем на 85% требует капитального вмешательства для приведения в надлежащее состояние. Это сложно сделать, поскольку на это требуются большие средства, а также из-за того, что придется перекрыть целый город. Поэтому, мы целый год осуществляем текущий ремонт. Это дает возможность дождаться капитального ремонта на дорожных участках", - отметил Густелев.

Вместе с тем он подчеркнул, что в столице квадратура улично-дорожной сети достигает 26 миллионов квадратных метров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве с 29 августа ограничили движение транспорта на Лыбедской площади из-за ремонта деформационных швов. Ограничения будут действовать по 24 сентября.

Теги материала: Киев, Киевавтодор, ремонт, дороги
Новости СМИ2
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