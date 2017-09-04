Киевавтодор: Более 85% столичных дорог нуждаются в капремонте

MIGnews.com.ua

Более 85% киевских дорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Такое заявление сделал глава коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев, пишет УНИАН .

"В настоящее время дорожная сеть Киева более чем на 85% требует капитального вмешательства для приведения в надлежащее состояние. Это сложно сделать, поскольку на это требуются большие средства, а также из-за того, что придется перекрыть целый город. Поэтому, мы целый год осуществляем текущий ремонт. Это дает возможность дождаться капитального ремонта на дорожных участках", - отметил Густелев.

Вместе с тем он подчеркнул, что в столице квадратура улично-дорожной сети достигает 26 миллионов квадратных метров.