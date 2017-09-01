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Движение на Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве ограничат
01.09.2017 10:39

Движение на Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве ограничат

В Киеве временно ограничат движение на Столичном и Надднепрянском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным источника, движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе частично ограничат с 1 по 4 сентября в связи с ремонтом.

В частности, частичное ограничение будет действовать: 1 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через речку Лыбидь на Столичном шоссе в направлении моста им. Патона; 2 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через речку Лыбидь на Столичном шоссе в направлении жилого массива Корчеватое; 3 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении моста им. Патона; и 4 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении жилого массива Корчеватое.

Кроме этого коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, движение транспорта с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.

 

Теги материала: Киев, Лыбидь, ремонт, шоссе, ограничение, движение
Новости СМИ2
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