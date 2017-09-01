Движение на Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве ограничат

MIGnews.com.ua

В Киеве временно ограничат движение на Столичном и Надднепрянском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным источника, движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе частично ограничат с 1 по 4 сентября в связи с ремонтом.

В частности, частичное ограничение будет действовать: 1 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через речку Лыбидь на Столичном шоссе в направлении моста им. Патона; 2 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через речку Лыбидь на Столичном шоссе в направлении жилого массива Корчеватое; 3 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении моста им. Патона; и 4 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении жилого массива Корчеватое.

Кроме этого коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.