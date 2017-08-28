В Киеве ограничат на месяц движение на Лыбедской площади

MIGnews.com.ua

В Киеве ограничат движение на Лыбедской площади почти на месяц, с 29 августа по 24 сентября, сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

"С 10:00 29 августа 2017 года до 24 сентября 2017 года в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на путепроводе на Лыбедской площади будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Киевавтодор" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.