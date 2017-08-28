Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве ограничат на месяц движение на Лыбедской площади
28.08.2017 21:54

В Киеве ограничат на месяц движение на Лыбедской площади

В Киеве ограничат движение на Лыбедской площади почти на месяц, с 29 августа по 24 сентября, сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

"С 10:00 29 августа 2017 года до 24 сентября 2017 года в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на путепроводе на Лыбедской площади будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Киевавтодор" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, движение транспорта с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.

Теги материала: Киев, движение, транспорт, ремонт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Зима близко": в Киеве начались погромы центров "Киевэнерго"
Важное
"Зима близко": в Киеве начались погромы центров "Киевэнерго"  Фоторепортаж
В Киеве из-за ремонта прекратят работу два маршрута троллейбусов
Важное
В Киеве из-за ремонта прекратят работу два маршрута троллейбусов
Стал известен перечень всех улиц, которые перекроют ко Дню Независимости
Важное
Эксклюзив  Стал известен перечень всех улиц, которые перекроют ко Дню Независимости
Кличко заявил, что путепровод возле метро "Нивки" откроют раньше срока
Важное
Кличко заявил, что путепровод возле метро "Нивки" откроют раньше срока
Киевлян напугал каштан, который расцвел вопреки своей природе
Важное
Киевлян напугал каштан, который расцвел вопреки своей природе  Фоторепортаж
В КГГА объяснили, зачем снесли МАФы возле метро "Политехнический институт"
Важное
В КГГА объяснили, зачем снесли МАФы возле метро "Политехнический институт"  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика