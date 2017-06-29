Киевский метрополитен продлит работу из-за Atlas weekend

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 июня, и в субботу, 1 июля, часы работы столичного метрополитена будут продлены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

В частности, продление работы метро вызвано проведением в столице фестиваля Atlas weekend 2017. В связи с этим подземка будет работать на один час дольше.

Также в пресс-службе метрополитена напомнили пассажирам и об оплате проезда, которую можно делать заранее.

"Официально! В пятницу (30.06) и субботу (01.07) мы работаем на один час дольше. Позаботьтесь об оплате проезда заранее и наслаждайтесь!", говорится в сообщении.