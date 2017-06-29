Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
Киевский метрополитен продлит работу из-за Atlas weekend
29.06.2017 13:02

Киевский метрополитен продлит работу из-за Atlas weekend

В пятницу, 30 июня, и в субботу, 1 июля, часы работы столичного метрополитена будут продлены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

В частности, продление работы метро вызвано проведением в столице фестиваля Atlas weekend 2017. В связи с этим подземка будет работать на один час дольше.

Также в пресс-службе метрополитена напомнили пассажирам и об оплате проезда, которую можно делать заранее.

"Официально! В пятницу (30.06) и субботу (01.07) мы работаем на один час дольше. Позаботьтесь об оплате проезда заранее и наслаждайтесь!", говорится в сообщении.      

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, работа метро продлялась в ночь на 29 июня из-за празднования 21-й годовщины Конституции Украины и проведения фестиваля Atlas Weekend.

Теги материала: метро, Киев, работа, фестиваль
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве из-за жары введут ограничение на тяжеловесный транспорт
Важное
В Киеве из-за жары введут ограничение на тяжеловесный транспорт
Киевская мэрия планирует переименовать проспект Победы
Важное
Киевская мэрия планирует переименовать проспект Победы
В Киеве продлят работу метрополитена в ночь 29 июня в честь праздника
Важное
В Киеве продлят работу метрополитена в ночь 29 июня в честь праздника
В Соломенском районе Киева на воздух взлетел Mercedes: есть жертвы
Важное
В Соломенском районе Киева на воздух взлетел Mercedes: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Киеве троллейбус №24 временно прекращает движение
Важное
В Киеве троллейбус №24 временно прекращает движение
"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока
Важное
"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось
Эксклюзив  На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось  Видеорепортаж
29.06.2017
Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
28.06.2017
Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж
28.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика