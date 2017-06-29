В Киеве из-за жары введут ограничение на тяжеловесный транспорт

MIGnews.com.ua

В столице в связи с повышением температуры воздуха до +28ºС ограничат движение тяжеловесного транспорта, сообщили в пресс-службе КГГА.

"В Киеве, в связи с повышением температуры воздуха до +28ºС, вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00 ", - говорится в сообщении КГГА.

Также в ведомстве рассказали, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха".