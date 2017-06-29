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В Киеве из-за жары введут ограничение на тяжеловесный транспорт
29.06.2017 11:13

В Киеве из-за жары введут ограничение на тяжеловесный транспорт

В столице в связи с повышением температуры воздуха до +28ºС ограничат движение тяжеловесного транспорта, сообщили в пресс-службе КГГА.

"В Киеве, в связи с повышением температуры воздуха до +28ºС, вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00 ", - говорится в сообщении КГГА.

Также в ведомстве рассказали, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Как сообщал MIGnrews.com.ua, в связи с асфальтированием проезжей части Воздухофлотского проспекта в Киеве изменятся маршруты троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 33, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Теги материала: транспорт, Киев, фура, ограничение
Новости СМИ2
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