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Киевпастранс рассказал, какие троллейбусы столицы изменят маршруты
28.06.2017 16:11

Киевпастранс рассказал, какие троллейбусы столицы изменят маршруты

В связи с асфальтированием проезжей части Воздухофлотского проспекта в Киеве в среду, 28 июня, с 22:00 часов изменятся маршруты троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 33, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"В связи с асфальтированием проезжей части Воздухофлотского проспекта (на участке от Воздухофлотского путепровода до улицы Ю. Фучика) с 22:00 28 июня до 6:00 29 июня вносятся изменения в движение троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 33", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на указанный период движение троллейбусов организовано по трассе:

  • маршрут № 8 - "Ст. м. "Площадь Л. Толстого - б-р Т. Шевченко - ул. Победы - Воздухофлотский путепровод";
  • маршрут № 9 - "Аэропорт "Киев" - просп. Воздухофлотский - ул. Антонова - площадь Космонавтов - ул. Ереванская - ул. Курская - просп. Воздухофлотский - аэропорт "Киев";
  • маршрут № 17 "площадь Космонавтов - ул. Ереванская - ул. Курская - просп. Воздухофлотский - ул. Антонова - площадь Космонавтов";
  • маршрут №19 - "ул. Ольжича - Воздухофлотский путепровод";
  • маршрут №33 - "Минский массив - Воздухофлотский путепровод".

С расписанием движения наземного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте "Киевпастранса" в разделе Пассажирам - Маршруты и расписание движения.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, в Киеве планируется увеличить количество общественного транспорта с 21:00.

Теги материала: Киевпастранс, маршрут, троллейбус, изменение
Новости СМИ2
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