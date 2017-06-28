Киевпастранс рассказал, какие троллейбусы столицы изменят маршруты

В связи с асфальтированием проезжей части Воздухофлотского проспекта в Киеве в среду, 28 июня, с 22:00 часов изменятся маршруты троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 33, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".
"В связи с асфальтированием проезжей части Воздухофлотского проспекта (на участке от Воздухофлотского путепровода до улицы Ю. Фучика) с 22:00 28 июня до 6:00 29 июня вносятся изменения в движение троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 33", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на указанный период движение троллейбусов организовано по трассе:
- маршрут № 8 - "Ст. м. "Площадь Л. Толстого - б-р Т. Шевченко - ул. Победы - Воздухофлотский путепровод";
- маршрут № 9 - "Аэропорт "Киев" - просп. Воздухофлотский - ул. Антонова - площадь Космонавтов - ул. Ереванская - ул. Курская - просп. Воздухофлотский - аэропорт "Киев";
- маршрут № 17 "площадь Космонавтов - ул. Ереванская - ул. Курская - просп. Воздухофлотский - ул. Антонова - площадь Космонавтов";
- маршрут №19 - "ул. Ольжича - Воздухофлотский путепровод";
- маршрут №33 - "Минский массив - Воздухофлотский путепровод".
С расписанием движения наземного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте "Киевпастранса" в разделе Пассажирам - Маршруты и расписание движения.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, в Киеве планируется увеличить количество общественного транспорта с 21:00.