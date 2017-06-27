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Киевская мэрия планирует переименовать проспект Победы
27.06.2017 16:02

Киевская мэрия планирует переименовать проспект Победы

Киевская городская государственная администрация сообщила, что созданная на базе Киевсовета комиссия утвердила проект решения о переименовании проспекта Победы, проходящего в Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах столицы, передает пресс-служба КГГА.

В соответствии с проектом решения проспекту Победы предлагается вернуть его историческое название - Брест-Литовский проспект.

"Общественное обсуждение данного переименования проходило на сайте КГГА в период с 16 ноября 2016 года по 16 января 2017 года. Участие в голосовании приняли 1,172 тысячи человек. Из них 810, или 69%, поддержали переименование проспекта Победы, остальные высказались против", - говорится в сообщении.

Проект  решения постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.

Киевский проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С момента его застройки в конце XIX века он носил название Брест-Литовское шоссе, с 1964 года - Брест-Литовский проспект. Современное название получил с 1985 года.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 13 июня, Окружной административный суд наложил запрет на решение Киевского городского совета о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Шухевича.

Теги материала: Киев, КГГА, переименование улиц, проспект Победы
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