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В Киеве продлят работу метрополитена в ночь 29 июня в честь праздника
27.06.2017 12:40

В Киеве продлят работу метрополитена в ночь 29 июня в честь праздника

В честь 21-й годовщины Конституции Украины и проведения фестиваля Atlas Weekend в ночь на 29 июня работа Киевского метрополитена будет продлена на один час, сообщает пресс-служба метро.

"По случаю празднования 21-й годовщины Конституции Украины и проведения фестиваля Atlas Weekend меняется режим работы Киевского метрополитена. С 28 на 29 июня 2017 года работа подземки будет продлена на один час", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 июня украинцы будут отмечать один и з самых "молодых" национальных праздников - День Конституции Украины.

Раннее сообщалось, что во вторник, 27 июня, и в среду, 28 июня, с 05:00 до 18:00 в Киеве временно прекращает движение троллейбус №24. Такое решение было принято в связи с асфальтированием улицы Луговой. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Теги материала: метро, работа, праздник, День Конституции
Новости СМИ2
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