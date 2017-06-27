В Киеве авто с женщиной и двумя детьми провалилось в яму с кипятком

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, в Киеве на ул. Лебедева-Кумача из-за прорыва трубы с горячей водой автомобиль провалился под дорожное покрытие. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"На перекрестке Лебедева-Кумача и Яблонской Opel проваливается под асфальт. Прорвало трубу с горячей водой. Прохожие спасали мать с 8-месячным ребенком. Удалось быстро вытащить без серьезных травм и ожогов", - сказано в сообщении.

По информации Еспресо, в салоне автомобиля была женщина с двумя детьми в возрасте 9 месяцев и 12 лет.

"По ее словам, на месте проводились ремонтные работы и все было заполнено водой, однако перед ней другие машины проезжали и все было хорошо. Девушка тоже поехала через перекресток, как вдруг машина провалилась в яму, наполненную горячей водой", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 2 июня в Соломенском районе Киева прорвало трубу, из-за чего было сильно повреждено дорожное покрытие и автомобиль Volkswagen провалился под асфальт .