В Соломенском районе Киева на воздух взлетел Mercedes: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Киеве.

Согласно появившейся информации, инцидент произошел около 08:00 на перекрестке улиц Соломенской и Алексеевской. В воздух взлетел автомобиль марки Mercedes.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, спасатели и медики скорой помощи. Специалисты исследуют место инцидента и устанавливают причины, которые привели к взрыву авто.

На данный момент решается вопрос относительно квалификации произошедшего согласно Уголовному кодексу Украины.