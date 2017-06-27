В Соломенском районе Киева на воздух взлетел Mercedes: есть жертвы

Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Киеве.
Согласно появившейся информации, инцидент произошел около 08:00 на перекрестке улиц Соломенской и Алексеевской. В воздух взлетел автомобиль марки Mercedes.
На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, спасатели и медики скорой помощи. Специалисты исследуют место инцидента и устанавливают причины, которые привели к взрыву авто.
На данный момент решается вопрос относительно квалификации произошедшего согласно Уголовному кодексу Украины.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в понедельник, 26 июня, на жилом массиве Виноградарь загорелся белый лимузин. Согласно показаниям свидетелей, незадолго до возгорания неизвестные бросили какой-то предмет под автомобиль.