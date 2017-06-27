В Киеве троллейбус №24 временно прекращает движение

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, и в среду, 28 июня, с 05:00 до 18:00 в Киеве временно прекращает движение троллейбус №24. Такое решение было принято в связи с асфальтированием улицы Луговой. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

На время укладки асфальта на Луговой киевские власти организовали дополнительные маршруты для пассажиров. В частности, будут курсировать троллейбусы № 24К (пр-т. Свободы - ул. Ивашкевича) и № 24Д (ул. Северная - ул. Степана Бандеры).

Кроме этого по маршруту ул. Ивашкевича - ст. м. "Минская" будет ходить автобус №24ТР. При этом в КГГА отметили, что пассажиры, которые имеют месячные проездные билеты на троллейбус, могут ими пользоваться и в этом автобусе.