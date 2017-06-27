Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве троллейбус №24 временно прекращает движение
27.06.2017 09:42

В Киеве троллейбус №24 временно прекращает движение

Во вторник, 27 июня, и в среду, 28 июня, с 05:00 до 18:00 в Киеве временно прекращает движение троллейбус №24. Такое решение было принято в связи с асфальтированием улицы Луговой. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

На время укладки асфальта на Луговой киевские власти организовали дополнительные маршруты для пассажиров. В частности, будут курсировать троллейбусы № 24К (пр-т. Свободы - ул. Ивашкевича) и № 24Д (ул. Северная - ул. Степана Бандеры).

Кроме этого по маршруту ул. Ивашкевича - ст. м. "Минская" будет ходить автобус №24ТР. При этом в КГГА отметили, что пассажиры, которые имеют месячные проездные билеты на троллейбус, могут ими пользоваться и в этом автобусе.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отремонтированные столичные дороги получают пятилетнюю гарантию от подрядчиков. 

Теги материала: Киев, троллейбус, ремонт, улица, автобус
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Соломенском районе Киева на воздух взлетел Mercedes: есть жертвы
Важное
В Соломенском районе Киева на воздух взлетел Mercedes: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж
"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока
Важное
"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока
В Киеве презентовали новый въездной знак почти за два млн грн
Важное
В Киеве презентовали новый въездной знак почти за два млн грн  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В трех районах Киева прекратят подачу холодной воды
Важное
В трех районах Киева прекратят подачу холодной воды
Ночью в центре Киева горела пятиэтажка: есть жертвы
Важное
Ночью в центре Киева горела пятиэтажка: есть жертвы  Фоторепортаж
На левом берегу Киева скоро появится горячая вода
Важное
На левом берегу Киева скоро появится горячая вода

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017
Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович
Эксклюзив  Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович  Видеорепортаж
26.06.2017
Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором
Эксклюзив  Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором  Видеорепортаж
26.06.2017
Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном
Эксклюзив  Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном  Видеорепортаж
26.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика