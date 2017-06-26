"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока

MIGnews.com.ua

Международный аэропорт "Борисполь" установил новый рекорд по количеству пассажиров, обслуженных за сутки: 39 594 пассажира воспользовались услугами аэропорта накануне, 25 июня.

Данную информацию обнародовал пресс-центр предприятия на странице в соцсети Facebook.

Данный показатель является абсолютным рекордом дневного пассажиропотока за всю историю предприятия.

Значительную долю в установление рекорда внесли чартерные рейсы. Наибольший пассажиропоток 25 июня был зафиксирован в Анталию. На этом направлении обслужено 5 970 человек.

Предыдущий рекорд в аэропорту был поставлен в октябре 2016 года, когда в рамках чартерной "хасидской программы" за день было обслужено 39 241 пассажиров.