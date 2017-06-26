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"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока
26.06.2017 19:01

"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока

Международный аэропорт "Борисполь" установил новый рекорд по количеству пассажиров, обслуженных за сутки:  39 594 пассажира воспользовались услугами аэропорта накануне, 25 июня.

Данную информацию обнародовал пресс-центр предприятия на странице в соцсети Facebook.

Данный показатель является абсолютным рекордом дневного пассажиропотока за всю историю предприятия.

Значительную долю в установление рекорда внесли чартерные рейсы. Наибольший пассажиропоток 25 июня был зафиксирован в Анталию. На этом направлении обслужено 5 970 человек.

Предыдущий рекорд в аэропорту был поставлен в октябре 2016 года, когда в рамках чартерной "хасидской программы" за день было обслужено 39 241 пассажиров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 июня городской глава Киева Виталий Кличко открыл новый въездной знак на Бориспольской трассе, стоимость которого оценивается в 1,6 миллионов гривен.

Теги материала: Борисполь, аэропорт, рекорд, Киев
Новости СМИ2
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