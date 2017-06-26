Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве презентовали новый въездной знак почти за два млн грн
26.06.2017 18:24

В Киеве презентовали новый въездной знак почти за два млн грн  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В понедельник, 26 июня, состоялось торжественное открытие нового въездной знак на дороге Киев-Харьков при участии мэра столицы Виталия Кличко, передает пресс-центр Киевгорадминистрации.

Во время открытия городской глава сообщил, что до конца года на въездах в Киев планируют заменить еще пять знаков.

"На шести въездах в Киев мы планируем установить новые архитектурно-въездные дорожные знаки. Это первое, что видит человек, приезжая в любой город. И особенно важно, что сегодня мы открываем этот знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта "Борисполь" в столицу. И будет встречать каждого гостя, который прибудет в Киев. До конца года мы планируем установить новые знаки на границе города на пяти въездах в столицу", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что предыдущий въездной знак со стороны Борисполя был изготовлен почти 40 лет назад, к Олимпиаде-80. Последние несколько лет он был в неудовлетворительном состоянии, и киевляне жаловались, что буквы наклонились и выглядят неэстетично.

Для изготовления нового знака использовался металл, чтобы продлить срок его службы. Кроме этого сотрудники Зеленстроя благоустроили клумбу вокруг знака. Также знак будет подсвечиваться в темное время суток он. Высота каждой буквы - три метра, а силуэта Архистратига Михаила - более восьми метров.

"Мы стараемся сделать так, чтобы первое впечатление о Киеве, первая ассоциация была положительной и информировала гостей города о какой-то особенности нашей столицы. Например, на этом знаке изображен Архистратиг Михаил, который считается покровителем Киева", - заявил мэр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис заявил, что новый знак "Киев", который устанавливают на въезде в столицу со стороны Борисполя, обошелся городскому бюджету в 1,6 миллиона гривен.

Теги материала: Киев, Виталий Кличко, КГГА, фото, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [26] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока
Важное
"Борисполь" установил небывалый рекорд пассажиропотока
В трех районах Киева прекратят подачу холодной воды
Важное
В трех районах Киева прекратят подачу холодной воды
В Киеве снова перенесли подключение горячей воды
Важное
В Киеве снова перенесли подключение горячей воды
Ночью в центре Киева горела пятиэтажка: есть жертвы
Важное
Ночью в центре Киева горела пятиэтажка: есть жертвы  Фоторепортаж
На левом берегу Киева скоро появится горячая вода
Важное
На левом берегу Киева скоро появится горячая вода
У Кличко уточнили, сколько будет продолжаться реконструкция Шулявского моста
Важное
У Кличко уточнили, сколько будет продолжаться реконструкция Шулявского моста

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором
Эксклюзив  Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором  Видеорепортаж
26.06.2017
Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном
Эксклюзив  Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном  Видеорепортаж
26.06.2017
Лунный гороскоп на неделю 26 июня - 2 июля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 июня - 2 июля
26.06.2017
Маломуж объяснил, почему новый закон по Донбассу не решит вооруженный конфликт
Эксклюзив  Маломуж объяснил, почему новый закон по Донбассу не решит вооруженный конфликт  Видеорепортаж
26.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика