В Киеве презентовали новый въездной знак почти за два млн грн

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В понедельник, 26 июня, состоялось торжественное открытие нового въездной знак на дороге Киев-Харьков при участии мэра столицы Виталия Кличко, передает пресс-центр Киевгорадминистрации.

Во время открытия городской глава сообщил, что до конца года на въездах в Киев планируют заменить еще пять знаков.

"На шести въездах в Киев мы планируем установить новые архитектурно-въездные дорожные знаки. Это первое, что видит человек, приезжая в любой город. И особенно важно, что сегодня мы открываем этот знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта "Борисполь" в столицу. И будет встречать каждого гостя, который прибудет в Киев. До конца года мы планируем установить новые знаки на границе города на пяти въездах в столицу", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что предыдущий въездной знак со стороны Борисполя был изготовлен почти 40 лет назад, к Олимпиаде-80. Последние несколько лет он был в неудовлетворительном состоянии, и киевляне жаловались, что буквы наклонились и выглядят неэстетично.

Для изготовления нового знака использовался металл, чтобы продлить срок его службы. Кроме этого сотрудники Зеленстроя благоустроили клумбу вокруг знака. Также знак будет подсвечиваться в темное время суток он. Высота каждой буквы - три метра, а силуэта Архистратига Михаила - более восьми метров.

"Мы стараемся сделать так, чтобы первое впечатление о Киеве, первая ассоциация была положительной и информировала гостей города о какой-то особенности нашей столицы. Например, на этом знаке изображен Архистратиг Михаил, который считается покровителем Киева", - заявил мэр.