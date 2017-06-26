В трех районах Киева прекратят подачу холодной воды

MIGnews.com.ua

Начиная с понедельника, 26 июня, в трех районах Киева будет временно прекращено водоснабжение отдельных домов города, которое продлится четверо суток. Данную информацию обнародовал пресс-центр Киевской городской госадминистрации со ссылкой на ОАО АК "Киевводоканал".

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ в Святошинском, Днепровском и Дарницком районах.

Согласно графику отключений, с 22:00 26 июня до 6:00 27 июня в Святошинском районе на проспекте Победы, 118, временно будет отсутствовать водоснабжение пять жилых домов, а также Святошинской райгосадминистрации и расположенных рядом предприятий. Коммунальщики будут ремонтировать существующую и врезать новую запорную арматуру.

С 10:00 до 20:00 28 июня такие работы будут проводиться на углу улиц Новороссийской и Макаренко в Днепровском районе. В зону отключения водоснабжения попадут 15 частных жилых домов. С 10:00 до 21:00 29 июня будут менять запорную арматуру и три пожарных гидранта на участке сети на улицы Петра Григоренко, 36-38, в Дарницком районе. На данном участке подача воды будет прекращена в шести жилых домах и бойлерной.