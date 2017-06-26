Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве в Гидропарке произошла массовая драка: пострадал военный
26.06.2017 06:59

В Киеве в Гидропарке произошла массовая драка: пострадал военный  Фоторепортаж

Вечером в воскресенье, 25 июня, в Киеве в Гидропарке произошла массовая драка, которая привела к ножевым ранениям одного из участников. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook. 

По предварительным данным, драка развязалась между 6 людьми.

"Больше всего пострадал военнослужащий. Сейчас известно, что зовут его Илья Владимирович, он 1994 года рождения, прописан в Никополе. Получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщается, военного ранил 42-летний Алексей Мычкин, чье фото прикреплено. Отмечается, что он уже ранее привлекался к ответственности по статьям 115 (умышленное убийство) и 186 (грабеж) УК Украины.

В настоящее время Мычкин также госпитализирован с травмами. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов, в кармане у мужчины полиция обнаружила нож, которым было нанесено ранение военному.

Следственно-оперативная группа занимается установлением причин возникновения конфликта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Шостке Сумской области произошла массовая драка в исправительной колонии, в результате которой погиб один заключенный. Руководитель отдела прокуратуры Сумской области Сергей Вакула рассказал, что массовая драка заключенных в Шосткинской исправительно-трудовой колонии № 66 среднего уровня безопасности в Сумской области произошла в связи с избитым влиятельным заключенным

Теги материала: драка, военный, полиция, конфликт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Голосееве обнаружен битый полицейский автомобиль
Важное
В Голосееве обнаружен битый полицейский автомобиль  Фоторепортаж
Полиция задержала, злоумышленника, избившего ЛГБТ-активиста
Важное
Полиция задержала, злоумышленника, избившего ЛГБТ-активиста
В центре Киева противники Марша равенства избили ЛГБТ-активиста из Израиля
Важное
Эксклюзив  В центре Киева противники Марша равенства избили ЛГБТ-активиста из Израиля  Фоторепортаж
Всех задержанных противников Марша равенства в Киеве отпустили из полиции
Важное
Всех задержанных противников Марша равенства в Киеве отпустили из полиции
В ходе стычек на ЛГБТ-марше пострадали полицейские
Важное
В ходе стычек на ЛГБТ-марше пострадали полицейские
В Киеве завершился Марш равенства, задержаны шесть человек
Важное
В Киеве завершился Марш равенства, задержаны шесть человек

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
Эксклюзив  Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
25.06.2017
Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
Эксклюзив  Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
24.06.2017
Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
Эксклюзив  Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
24.06.2017
Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы
Эксклюзив  Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы  Видеорепортаж
23.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Голодовка политиков:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика