В Киеве в Гидропарке произошла массовая драка: пострадал военный

MIGnews.com.ua

Вечером в воскресенье, 25 июня, в Киеве в Гидропарке произошла массовая драка, которая привела к ножевым ранениям одного из участников. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По предварительным данным, драка развязалась между 6 людьми.

"Больше всего пострадал военнослужащий. Сейчас известно, что зовут его Илья Владимирович, он 1994 года рождения, прописан в Никополе. Получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщается, военного ранил 42-летний Алексей Мычкин, чье фото прикреплено. Отмечается, что он уже ранее привлекался к ответственности по статьям 115 (умышленное убийство) и 186 (грабеж) УК Украины.

В настоящее время Мычкин также госпитализирован с травмами. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов, в кармане у мужчины полиция обнаружила нож, которым было нанесено ранение военному.

Следственно-оперативная группа занимается установлением причин возникновения конфликта.