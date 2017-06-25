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Ночью в центре Киева горела пятиэтажка: есть жертвы
25.06.2017 14:48

Ночью в центре Киева горела пятиэтажка: есть жертвы  Фоторепортаж

В ночь на воскресенье, 25 июня, в одном из жилых домов Киева произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Владимирской, 81-А. По данным спасателей, горела квартира, находящаяся на пятом этаже дома. Пожарные смогли потушить огонь всего через 40 минут после прибытия на место происшествия.

"Во время тушения пожара в горящей квартире было обнаружено тело мужского пола. Из жилого дома эвакуированы и выведены на безопасное расстояние пять человек", - сообщили в ведомстве.

Также в ГСЧС уточнили, что в ликвидации возгорания принимали участие 38 человек личного состава и восемь единиц основной и специальной техники.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 23 июня, в Киеве в сгоревшем здании по адресу Крещатик, 40/1, вновь произошло возгорание

Теги материала: пожар, Киев, жертвы, ГСЧС, фотогеничность
Новости СМИ2
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