Ночью в центре Киева горела пятиэтажка: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В ночь на воскресенье, 25 июня, в одном из жилых домов Киева произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Владимирской, 81-А. По данным спасателей, горела квартира, находящаяся на пятом этаже дома. Пожарные смогли потушить огонь всего через 40 минут после прибытия на место происшествия.

"Во время тушения пожара в горящей квартире было обнаружено тело мужского пола. Из жилого дома эвакуированы и выведены на безопасное расстояние пять человек", - сообщили в ведомстве.

Также в ГСЧС уточнили, что в ликвидации возгорания принимали участие 38 человек личного состава и восемь единиц основной и специальной техники.