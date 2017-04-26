Евровидение-2017: где в Киеве будут работать фанзоны

MIGnews.com.ua

В Киеве появится шесть фанзон на время проведения финала песенного конкурса "Евровидение-2017". Их запустят в работу уже 30 апреля. Об этом сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова, пишет 5 канал .

По ее словам, два самых больших фанзоны будут обустроены на Софийской площади и Крещатике. Во время проведения Евровидения здесь состоятся 11 больших концертов украинских исполнителей и коллективов. Кроме этого организаторы обещают для гостей столицы оставить на Софийской площади 100 самых лучших пасхальных писанок.

Также гости и жители Киева смогут посетить фанзону возле Национальной оперетты, где будут организованы театральные фестивали. Рядом с музеем "Крепость" планируется сооружение специальной фанзоны для ранных участников АТО.

Еще две откроют на Почтовой и Троицкой площадях. Здесь состоятся фестивали ретроспективы.

Попова отметила, что вход во все киевские фанзоны бесплатный.