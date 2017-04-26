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Евровидение-2017: где в Киеве будут работать фанзоны
26.04.2017 11:01

Евровидение-2017: где в Киеве будут работать фанзоны

В Киеве появится шесть фанзон на время проведения финала песенного конкурса "Евровидение-2017". Их запустят в работу уже 30 апреля. Об этом сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова, пишет 5 канал.

По ее словам, два самых больших фанзоны будут обустроены на Софийской площади и Крещатике. Во время проведения Евровидения здесь состоятся 11 больших концертов украинских исполнителей и коллективов. Кроме этого организаторы обещают для гостей столицы оставить на Софийской площади 100 самых лучших пасхальных писанок.

Также гости и жители Киева смогут посетить фанзону возле Национальной оперетты, где будут организованы театральные фестивали. Рядом с музеем "Крепость" планируется сооружение специальной фанзоны для ранных участников АТО.

Еще две откроют на Почтовой и Троицкой площадях. Здесь состоятся фестивали ретроспективы.

Попова отметила, что вход во все киевские фанзоны бесплатный.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 26 апреля в Киеве вводят ограничения движения транспорта в центре города, которые будут действовать до окончания песенного конкурса "Евровидение".

Теги материала: Евровидение-2017, конкурс, турист, фанат, Киев
Новости СМИ2
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