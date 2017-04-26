Мемориал Небесной сотни в Киеве решили демонтировать

MIGnews.com.ua

Мемориал Героям Небесной сотни, который находится на улице Институтской в Киеве, временно демонтируют, пишет Радио Свобода .

Временный демонтаж памятника связан с проведением следственного эксперимента по делу пяти бывших сотрудников роты МВД спецназначения "Беркут". В частности, Святошинский районный суд города Кивеа еще 18 апреля вынес решение, согласно которому следственный эксперимент относительно бывших беркутовцев продляется до 1 сентября нынешнего года.

Прокуроры заявляют, что семьи погибших на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства не против демонтажа мемориала.

Отмечается, что разборка памятника должно начаться уже на этой неделе.