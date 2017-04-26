Мемориал Небесной сотни в Киеве решили демонтировать

Мемориал Героям Небесной сотни, который находится на улице Институтской в Киеве, временно демонтируют, пишет Радио Свобода.
Временный демонтаж памятника связан с проведением следственного эксперимента по делу пяти бывших сотрудников роты МВД спецназначения "Беркут". В частности, Святошинский районный суд города Кивеа еще 18 апреля вынес решение, согласно которому следственный эксперимент относительно бывших беркутовцев продляется до 1 сентября нынешнего года.
Прокуроры заявляют, что семьи погибших на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства не против демонтажа мемориала.
Отмечается, что разборка памятника должно начаться уже на этой неделе.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, двое экс-сотрудников харьковского спецподразделения "Беркут" Андрей Хандрикин и Владимир Рияко, фигурирующие по делу о совершении преступлений против активистов и журналистов во время Революции Достоинства, прошли переаттестацию и продолжают службу в батальоне полиции особого назначения.