В полиции рассказали, как "уронили" Toyota Sequoia из эвакуатора в Киеве

MIGnews.com.ua

Во вторник, 25 апреля, в Киеве на пересечении улиц Гончара и Рейтарской при погрузке на эвакуатор оштрафованной за неправильную парковку Toyota Sequoia манипулятор "уронил" автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил полицейский Евгений Зборовский.

По его словам, экипаж патрульной полиции приехал в данный район по вызову о парковке автомобилей на пешеходном переходе. При этом Toyota была припаркована таким образом, что полностью закрывала пешеходам обзор, и им приходилось выбегать на проезжую часть. В связи с этим патрульные приняли решение вызвать эвакуатор, чтобы убрать автомобиль. На протяжении короткого промежутка времени владельцы трех автомобилей прибыли на место и получили свои постановления о штрафе за неправильную парковку.

Зборовский уточнил, что к приезжали три эвакуатора. В частности, водитель первого отказался грузить внедорожник, сославшись на то, что он не достаточно мощный для этого. Манипулятор второго согласился это сделать. В момент, когда погрузка была практически завершена, объявился владелец Sequoia.

"По процедуре мы обязаны отдать автомобиль владельцу и дали команду эвакуаторщику снимать Toyota, и тут что-то пошло не так. Sequoia недостаточно развернулась в воздухе, зацепилась порогом о базу эвакуатора и неуклюже повисла в таком положении. В шоке были все: и владелец, и оператор манипулятора, и мы. Хорошо, что быстро на помощь приехал еще один эвакуатор и вместе они благополучно поставили нарушителя на землю", - рассказал патрульный.

Также полицейский отметил, что в результате инцидента автомобиль-нарушитель пострадал не сильно, "а вот владелец получил моральную травму и штраф в размере 510 гривен".