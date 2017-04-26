В Киеве почти на месяц перекрыли центр города

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, в Киеве вводят ограничения движения транспорта в центре города, которые будут действовать до окончания песенного конкурса "Евровидение". Соответствующее сообщение было обнародовано Департаментом транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

По полученным данным, со среды ограничения движения вводятся на следующих улицах:

- 26 апреля с 00:00 до 24:00 18 мая движение будет ограничено в обоих направлениях по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Михайловской;

- 26 апреля с 00:00 до 24:00 18 мая движение ограничено в обоих направлениях по улице Прорезной от улицы Пушкинской до Крещатика;

- 26 апреля с 00:00 до 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной по нижней части тротуара на нечетной стороне Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной.

- 1 мая с 00:00 до 23:00 14 мая ограничения движения транспортных средств и пешеходов на улицы Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от улицы Панельном до улицы Митрополита Шептицкого) улицы Митрополита Шептицкого (от улицы Никольско-Слободская до улицы Раисы Окипной).

- 6 мая с 24:00 до 24:00 7 мая будет осуществлен временный запрет движения транспортных средств и ограничения движения пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до улицы Ивана Мазепы)

- 6 мая с 24:00 до 24:00 7 мая на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного), улице Садовой (от Институтской до улицы Михаила Грушевского) улицы Липской (от Институтской до улицы Михаила Грушевского), улицы Шелковичной (от Институтской до улицы Михаила Грушевского)

- 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничение движения транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного)

- 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничение движения транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги);

- 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничение движения транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

В КГГА призвали отнестись киевлян и гостей столицы с пониманием к временным неудобствам, а также всегда иметь при себе документу, подстверждающие личность.

Кроме того столичные власти попросили на время проведения мероприятий воздержаться от поездок по улице Никольско-Слободской, при этом порекомендовав альтернативный путь подъезда к жилым домам по улице Шептицкого.

"На время проведения мероприятий будут вноситься изменения и в работу маршрутов общественного транспорта, путь следования которых проходит по улицам где будет осуществляться временное перекрытие движения. Просим горожан с пониманием отнестись к временным изменениям", - говорится в сообщении.