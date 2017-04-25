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Киевское метро может остановиться из-за разницы в курсе валют
25.04.2017 19:24

Киевское метро может остановиться из-за разницы в курсе валют

Во вторник, 25 апреля, Высший хозяйственный суд во время своего заседание вынес решение, которым обязал коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" оплатить долг в размере 1 миллиард 924 миллиона гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внефракционный народный депутат Юрий Левченко.

"После судебного заседания представитель метрополитена прямо отметил, что киевское метро может остановиться уже завтра. Счета метрополитена арестованы, а исполнительная служба уже выполняет решение апелляционной инстанции", - указал парламентарий.

Он объяснил, что данную сумму руководство столичной подземки должно заплатить ТОВ "Укррослизинг" за поставленные еще в 2009 году 100 вагонов для метро. В указанную сумму долга входит 478 миллионов основного долга, 255 миллионов - штрафа и 1 миллиард 191 миллионов - коэффициент корректирования согласно изменениям валютного курса. Левченко акцентировал внимание на том, что на момент закупки вагонов стоимость одного доллара равнялась 8 гривнам,  а сегодня - уже 27 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, киевские власти намерены продать два вагона, чтобы покрыть задолженности метрополитена.

Теги материала: Киев, метро, долг, остановка, вагон
Новости СМИ2
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