Киевское метро может остановиться из-за разницы в курсе валют

MIGnews.com.ua

Во вторник, 25 апреля, Высший хозяйственный суд во время своего заседание вынес решение, которым обязал коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" оплатить долг в размере 1 миллиард 924 миллиона гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внефракционный народный депутат Юрий Левченко.

"После судебного заседания представитель метрополитена прямо отметил, что киевское метро может остановиться уже завтра. Счета метрополитена арестованы, а исполнительная служба уже выполняет решение апелляционной инстанции", - указал парламентарий.

Он объяснил, что данную сумму руководство столичной подземки должно заплатить ТОВ "Укррослизинг" за поставленные еще в 2009 году 100 вагонов для метро. В указанную сумму долга входит 478 миллионов основного долга, 255 миллионов - штрафа и 1 миллиард 191 миллионов - коэффициент корректирования согласно изменениям валютного курса. Левченко акцентировал внимание на том, что на момент закупки вагонов стоимость одного доллара равнялась 8 гривнам, а сегодня - уже 27 гривен.