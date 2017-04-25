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Укравтодор: На строительство новой окружной дороги в Киеве нужно €10 млрд и 20 лет
25.04.2017 11:53

Укравтодор: На строительство новой окружной дороги в Киеве нужно €10 млрд и 20 лет

Возведение новой окружной дороги вокруг Киева будет стоить минимум 10 миллиардов евро.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает РБК-Украина

"По моей информации, проект строительства абсолютно новой окружной дороги вокруг Киева обойдется, как минимум, в 10 миллиардов евро", - рассказал Новак.

Он убежден, что это станет "очень серьезным" проектом на перспективу 10-15, а может даже 20 лет.

"Мы работаем над проектной документацией. Но, я думаю, что необходимо подождать с его реализацией, поскольку средств из государственного бюджета или других источников на него у нас пока нет. Этот проект очень дорогой. Если будет заинтересованность со стороны частных инвесторов, то мы готовы передать им технико-экономическое обоснование этого проекта", - подчеркнул  и. о. председателя "Укравтодора".

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил, что в Киеве могут появиться велодорожки. КГГА рассматривает возможность обустройства велодорожек на полосах общественного транспорта.

Теги материала: Киев, строительство, дорога, Новак, Укравтодор
Новости СМИ2
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