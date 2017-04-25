В Киеве на дорогах появятся полосы для велосипедистов

MIGnews.com.ua

В Киеве могут появиться велодорожки. Об этом сообщил журналистам председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, КГГА рассматривает возможность обустройства велодорожек на полосах общественного транспорта.

"Мы берем лучший пример, который существует: выделяется отдельная полоса для велосипедистов на полосе общественного транспорта. Это эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов", - заявил мэр Киева.

Он также рассказал, что столичные власти намерены обустроить три веломаршрута - "Оболонский район - центр", "Соломенский район - центр" и "Виноградарь - центр".

Кличко утверждает, что веломаршруты тяжело обустроить из-за беспорядочной парковки машин в центре столицы.