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В Киеве пять районов вновь останутся без горячей воды
25.04.2017 10:44

В Киеве пять районов вновь останутся без горячей воды

В Киеве местные власти приняли решение возобновить проведение гидравлических испытаний теплосетей, которое перенесли из-за похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Киевэнерго".

По полученным данным, с 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах Киева. Стоит отметить, что до 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки", "Минская" и "Центральная".

Таким образом, горячая вода будет отсутствовать в 299 жилых домах, 11 лечебных учреждениях, 15 детских садах, 13 школах и 85 ведомствах в Святошинском районе; 80 жилых домах, 2 лечебных учреждениях, 6 детсадах, 4 школах и 22 ведомствах в Оболонском районе; 5 жилых домах и 4 ведомствах в Подольском; 29 жилых домах, 3 детсадах, 2 школах и 6 ведомствах в Голосеевском районе.

Кроме того, с 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка" - 511 жилых домов останутся без горячего водоснабжения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, киевляне продолжают накапливать долги за отопление, на данный момент долг столицы за тепло составляет почти 5 миллиардов гривен.

Теги материала: Киевэнерго, горячая вода, теплосеть, испытание
Новости СМИ2
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