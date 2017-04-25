Сцена к Евровидению в Киеве полностью готова

MIGnews.com.ua

В Международном выставочном центре в Киеве уже полностью готова сцена для международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом сообщила директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова в ходе пресс-конференции во вторник, 25 апреля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Сцена готова на 100% и уже начались репетиции", - сказала Попова.

Напомним, Евровидение-2017 состоится в Киеве в Международном выставочном центре, открытие которого пройдет 7 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.