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Киевляне задолжали за отопление уже 5 миллиардов гривен
24.04.2017 21:29

Киевляне задолжали за отопление уже 5 миллиардов гривен

Киевляне продолжают накапливать долги за отопление, на данный момент долг столицы за тепло составляет почти 5 миллиардов гривень, сообщает "Киевэнерго".

Известно, что наибольшая задолженность  по параметрам: отопление и горячаю вода у населения и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 2,2 миллиарда гривень и 904,1 миллиона гривень соответственно.

Также, существенную задолженность накопил и государственный бюджет. На 1 апреля 2017 г. бюджетники недоплатили 181,5 миллиона гривень. А долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий составил 1,2 миллиарда гривень.

Сообщается, что критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском (298,8 миллиона гривень) и Святошинском (260,5 миллиона гривень) районах.

Таким образом, суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 апреля 2017 года составила 2,2 миллиарда гривень. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,8 миллиарда гривень, а долг за горячую воду - 446,2 миллиона гривень.

Активно не платят дома Подольского района - 7 миллионов гривень, Печерского - 4,2 миллиона гривен и Соломенского - 3,1 миллиона гривень.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Петр Порошенко выступил с требованием приостановить действие постановления о введении абонплаты на газ.

Теги материала: отопление, платеж, неуплата, Киевэнерго
Новости СМИ2
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