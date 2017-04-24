Киевляне задолжали за отопление уже 5 миллиардов гривен

MIGnews.com.ua

Киевляне продолжают накапливать долги за отопление, на данный момент долг столицы за тепло составляет почти 5 миллиардов гривень, сообщает "Киевэнерго".

Известно, что наибольшая задолженность по параметрам: отопление и горячаю вода у населения и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 2,2 миллиарда гривень и 904,1 миллиона гривень соответственно.

Также, существенную задолженность накопил и государственный бюджет. На 1 апреля 2017 г. бюджетники недоплатили 181,5 миллиона гривень. А долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий составил 1,2 миллиарда гривень.

Сообщается, что критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском (298,8 миллиона гривень) и Святошинском (260,5 миллиона гривень) районах.

Таким образом, суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 апреля 2017 года составила 2,2 миллиарда гривень. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,8 миллиарда гривень, а долг за горячую воду - 446,2 миллиона гривень.

Активно не платят дома Подольского района - 7 миллионов гривень, Печерского - 4,2 миллиона гривен и Соломенского - 3,1 миллиона гривень.