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Киевлян просят носить при себе паспорт на время проведения "Евровидения-2017"
24.04.2017 17:50

Киевлян просят носить при себе паспорт на время проведения "Евровидения-2017"

Советник заместителя главы Киевской городской администрации по вопросам проведения "Евровидения" Андрей Мирошниченко на брифинге сообщил, что во время проведения в Киеве песенного конкурса киевлянам желательно всегда иметь при себе паспорт, сообщают Факты.

"Желательно посещать объекты Евровидения с паспортом. Вообще рекомендуем передвигаться по городу с документами. Правоохранители имеют право проверить их, если вы вызываете сомнения. Это может кому-то не нравится, но это вопрос безопасности", - заявил Мирошниченко.

Напомним, в "Евровидении-2017", которое откроется в Киеве 7 мая, примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.

На данный момент уже продано около 30 тыс. билетов, около 19 тысяч забронировано для делегаций стран-участниц конкурса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети опубликовали макет фан-зоны песенного конкурса Евровидение 2017, который будет расположен главной улице столицы - Крещатике.

Теги материала: Евровидение-2017, Киев, паспорт, проверка
Новости СМИ2
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