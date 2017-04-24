Киевлян просят носить при себе паспорт на время проведения "Евровидения-2017"

MIGnews.com.ua

Советник заместителя главы Киевской городской администрации по вопросам проведения "Евровидения" Андрей Мирошниченко на брифинге сообщил, что во время проведения в Киеве песенного конкурса киевлянам желательно всегда иметь при себе паспорт, сообщают Факты .

"Желательно посещать объекты Евровидения с паспортом. Вообще рекомендуем передвигаться по городу с документами. Правоохранители имеют право проверить их, если вы вызываете сомнения. Это может кому-то не нравится, но это вопрос безопасности", - заявил Мирошниченко.

Напомним, в "Евровидении-2017", которое откроется в Киеве 7 мая, примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.

На данный момент уже продано около 30 тыс. билетов, около 19 тысяч забронировано для делегаций стран-участниц конкурса.