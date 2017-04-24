Более 300 тысяч жителей столицы могут остаться без горячей воды

MIGnews.com.ua

Жители Дарницкого и Днепровского районов столицы могут остаться без горячего водоснабжения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевэнерго.

Киевляне могут остаться без горячей воды из-за долгов теплоснабжающей компании ООО "Евро-Реконструкция" или Дарницкая ТЭЦ перед Киевэнерго. В частности, предприятие осуществляет транспортировку горячей воды, посредством арендуемых у Киевэнерго теплосетей. Договор между компаниями закончился еще 1 марта этого года, но от руководства Дарницкой ТЭЦ не поступало никаких сигналов ни о его продлении, ни, тем более, об оплате долга. По состоянию на 1 марта долг составляет 38 миллионов гривен.

На сегодняшний день в Дарницком и Днепровском районах столицы проживает около 300 тысяч людей.