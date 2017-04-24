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Более 300 тысяч жителей столицы могут остаться без горячей воды
24.04.2017 16:38

Более 300 тысяч жителей столицы могут остаться без горячей воды

Жители Дарницкого и Днепровского районов столицы могут остаться без горячего водоснабжения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевэнерго.

Киевляне могут остаться без горячей воды из-за долгов теплоснабжающей компании ООО "Евро-Реконструкция" или Дарницкая ТЭЦ перед Киевэнерго. В частности, предприятие осуществляет транспортировку горячей воды, посредством арендуемых у Киевэнерго теплосетей. Договор между компаниями закончился еще 1 марта этого года, но от руководства Дарницкой ТЭЦ не поступало никаких сигналов ни о его продлении, ни, тем более, об оплате долга. По состоянию на 1 марта долг составляет 38 миллионов гривен.

На сегодняшний день в Дарницком и Днепровском районах столицы проживает около 300 тысяч людей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 24 апреля, в Киеве будет ограничено движение транспортных средств на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в двух полосах.         

Теги материала: горячая вода, Киев, долг, Дарница, Киевэнерго
Новости СМИ2
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