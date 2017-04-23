В Киеве старый каштан упал на прохожих: два человека госпитализированы

MIGnews.com.ua

В центральном районе Киева на двух прохожих упало дерево, в результате чего молодой человек и девушка получили многочисленные травмы, передает Обозреватель .

Инцидент произошел 22 апреля днем по адресу улица Владимирская, 4, напротив ресторана "Втрачена кухня".

Медицинские работники сообщили, что пострадали 23-летний парень и 20-летняя девушка. В ходе осмотра врачи установили, что молодой человек получил множественные ушибы и направили его в отделение политравмы Киевской городской клинической больницы №17.

Девушка получила ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу скорой помощи.

Согласно предварительной версии, на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги.