В Киеве старый каштан упал на прохожих: два человека госпитализированы

В центральном районе Киева на двух прохожих упало дерево, в результате чего молодой человек и девушка получили многочисленные травмы, передает Обозреватель.
Инцидент произошел 22 апреля днем по адресу улица Владимирская, 4, напротив ресторана "Втрачена кухня".
Медицинские работники сообщили, что пострадали 23-летний парень и 20-летняя девушка. В ходе осмотра врачи установили, что молодой человек получил множественные ушибы и направили его в отделение политравмы Киевской городской клинической больницы №17.
Девушка получила ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу скорой помощи.
Согласно предварительной версии, на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Соломенском районе Киева продолжается обрушение Шулявского путепровода: отколовшиеся с него фрагменты рухнули на проезжавший в тот момент под путепроводом автомобиль.