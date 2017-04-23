ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве старый каштан упал на прохожих: два человека госпитализированы
23.04.2017 18:42

В Киеве старый каштан упал на прохожих: два человека госпитализированы

В центральном районе Киева на двух прохожих упало дерево, в результате чего молодой человек и девушка получили многочисленные травмы, передает Обозреватель.

Инцидент произошел 22 апреля днем по адресу улица Владимирская, 4, напротив ресторана "Втрачена кухня".

Медицинские работники сообщили, что пострадали 23-летний парень и 20-летняя девушка. В ходе осмотра врачи установили, что молодой человек получил множественные ушибы и направили его в отделение политравмы Киевской городской клинической больницы №17.

Девушка получила ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу скорой помощи.

Согласно предварительной версии, на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Соломенском районе Киева продолжается обрушение Шулявского путепровода: отколовшиеся с него фрагменты рухнули на проезжавший в тот момент под путепроводом автомобиль.

Теги материала: Киев, больница, пострадавшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Движение в Киеве парализовали 7-балльные пробки
Важное
Движение в Киеве парализовали 7-балльные пробки
Киевский метрополитен изменит режим работы из-за "Динамо" и "Шахтера"
Важное
Киевский метрополитен изменит режим работы из-за "Динамо" и "Шахтера"
В Киеве тотально сократят наружную рекламу
Важное
В Киеве тотально сократят наружную рекламу
Депутаты приняли закон о тотальной украинизации Киева
Важное
Депутаты приняли закон о тотальной украинизации Киева
В Киеве на четыре дня перекроют центр города
Важное
В Киеве на четыре дня перекроют центр города
В Киеве уволили 12 начальников ЖЭКов за некачественную работу
Важное
В Киеве уволили 12 начальников ЖЭКов за некачественную работу

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика