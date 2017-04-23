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Стало известно, как будет выглядеть фан-зона Евровидения 2017 на Крещатике
23.04.2017 16:01

Стало известно, как будет выглядеть фан-зона Евровидения 2017 на Крещатике  Фоторепортаж

В воскресенье, 23 марта, в сети опубликовали макет фан-зоны песенного конкурса Евровидение 2017, который будет расположен главной улице столицы - Крещатике. Фотографии появились на сайте одного из украинских телеканалов.

По данным источника, с 4 по 14 мая улица Крещатик полностью погрузиться в ритм Евровидения.

Стоит отметить, что в городке под названием Eurovision Village будет расположена сцена, где будут выступать участники конкурса и разные украинские исполнители. А на экранах возле сцены будут транслироваться в прямом эфире церемонии открытия и закрытия, оба полуфинала и финал конкурса.

Кроме сцены, здесь расположатся лаунж-зоны, места для зрителей, фуд-корд, зоны с активностями от официальных спонсоров песенного конкурса, информационные точки с волонтерами.

Eurovision Village будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, а в дни полуфиналов и финала – до момента завершения шоу. Вход в городок будет свободным.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, коммунальное предприятие "Киевпастранс" приняло решение не брендировать свой транспорт символикой песенного конкурса "Евровидение-2017". 

Теги материала: Евровидение-2017, фаны, Крещатик, план, ФОТО
Новости СМИ2
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