К "Евровиденью" в Киеве запустят прогулочные маршруты по Днепру

В мае компания "Киевский речной порт" планирует запустить четыре прогулочных маршрута по Днепру, сообщает "Вечерний Киев".
Сообщается, что новые маршруты будут включать прогулки:
- от Почтовой площади до Киевского моря через шлюзы и обратно;
- в устье Десны - с разворотом у острова Великого;
- "Каменные джунгли Осокорки" - с видами новых жилых массивов;
- знакомство с индустриальным районом Киева - Рыбальским полуостровом с заходом в гавань и путешествием вдоль улиц Набережно-Луговой и Электриков.
На данный момент Киевский речной порт фактически осуществляет один прогулочный маршрут "Панорама Киева": Почтовая площадь - мост Патона (и обратно).
С начала мая на борту теплохода в утренние часы будет проводиться развлекательная программа для детей, а в вечернее время - романтическая для взрослых любителей классической музыки и джаза.
Для гостей "Евровидения" на этом маршруте можно будет заказать гарнитуру для прослушивания аудиоперевода экскурсии на английском языке.
Обслуживать экскурсионные маршруты будут десять теплоходов класса "Каштан" и "Гора" под управлением опытных капитанов, каждое судно рассчитано на 150 пассажиров.
Расписание прогулок можно узнать на сайте rpea.com.ua и в кассе на причале № 10. Стоимость часовой экскурсии составляет 100 гривен.
Как сообщал MIGnews.com.uа, из-за резкого похолодания и понижения температуры воды практически на всем протяжении Дуная парализовано движение судов - на реке возникла ледовая обстановка. Об этом со ссылкой на Национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне "Украинское Дунайское пароходство" (УДП).