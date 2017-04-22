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К "Евровиденью" в Киеве запустят прогулочные маршруты по Днепру
22.04.2017 18:24

К "Евровиденью" в Киеве запустят прогулочные маршруты по Днепру

В мае компания "Киевский речной порт" планирует  запустить четыре прогулочных маршрута по Днепру, сообщает "Вечерний Киев".

Сообщается, что новые маршруты будут включать прогулки:

- от Почтовой площади до Киевского моря через шлюзы и обратно;

- в устье Десны - с разворотом у острова Великого;

- "Каменные джунгли Осокорки" - с видами новых жилых массивов;

- знакомство с индустриальным районом Киева - Рыбальским полуостровом с заходом в гавань и путешествием вдоль улиц Набережно-Луговой и Электриков.

На данный момент Киевский речной порт фактически осуществляет один прогулочный маршрут "Панорама Киева": Почтовая площадь - мост Патона (и обратно).

С начала мая на борту теплохода в утренние часы будет проводиться развлекательная программа для детей, а в вечернее время - романтическая для взрослых любителей классической музыки и джаза.

Для гостей "Евровидения" на этом маршруте можно будет заказать гарнитуру для прослушивания аудиоперевода экскурсии на английском языке.

Обслуживать экскурсионные маршруты будут десять теплоходов класса "Каштан" и "Гора" под управлением опытных капитанов, каждое судно рассчитано на 150 пассажиров.

Расписание прогулок можно узнать на сайте rpea.com.ua и в кассе на причале № 10. Стоимость часовой экскурсии составляет 100 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа, из-за резкого похолодания и понижения температуры воды практически на всем протяжении Дуная парализовано движение судов - на реке возникла ледовая обстановка. Об этом со  ссылкой на Национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне "Украинское Дунайское пароходство" (УДП).

Теги материала: порт, прогулки, Днепр, катер
Новости СМИ2
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