Кличко сообщил о начале строительства современного центра защиты животных в Киеве

MIGnews.com.ua

Киевские власти приступили к проектированию и строительству современного Центра защиты животных. Об этом сообщил глава Киевского городской государственной администрации Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, на строительство данного центра выделили 30 миллионов гривен.

"Сегодня Киев - это толерантный город, в том числе и в отношении к животным. В этом году на содержание общественных приютов столицы мы выделили 800 тысяч гривен, что вдвое больше, чем в прошлом году. Также город начал проектирование и строительство современного Центра защиты животных. На строительство предусмотрено более 30 миллионов гривен. В Центре будут заниматься лечением и адаптацией животных с последующим приспособления к желающим граждан и организаций ", - пояснил Кличко.

Также столичный градоначальник сообщил о намерении построить на территории города муниципальное кладбище для животных.

Кроме того Виталий Кличко отметил необходимость усиления мер по предотвращению жестокого обращения с бездомными животными и о привлечении виновных к ответственности.

"Я благодарю всех небезразличных людей, кто занимается животными. Я люблю животных, и хочу заверить - вы можете на меня рассчитывать как на человека, который будет делать все, чтобы объединить усилия различных организаций, зоозащитников, чтобы изменить ситуацию и решить проблему беспризорности животных", - подчеркнул мэр Киева.