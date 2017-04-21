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Кличко сообщил о начале строительства современного центра защиты животных в Киеве
21.04.2017 17:24

Кличко сообщил о начале строительства современного центра защиты животных в Киеве

Киевские власти приступили к проектированию и строительству современного Центра защиты животных. Об этом сообщил глава Киевского городской государственной администрации Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, на строительство данного центра выделили 30 миллионов гривен.

"Сегодня Киев - это толерантный город, в том числе и в отношении к животным. В этом году на содержание общественных приютов столицы мы выделили 800 тысяч гривен, что вдвое больше, чем в прошлом году. Также город начал проектирование и строительство современного Центра защиты животных. На строительство предусмотрено более 30 миллионов гривен. В Центре будут заниматься лечением и адаптацией животных с последующим приспособления к желающим граждан и организаций ", - пояснил Кличко.

Также столичный градоначальник сообщил о намерении построить на территории города муниципальное кладбище для животных.

Кроме того Виталий Кличко отметил необходимость усиления мер по предотвращению жестокого обращения с бездомными животными и о привлечении виновных к ответственности.

"Я благодарю всех небезразличных людей, кто занимается животными. Я люблю животных, и хочу заверить - вы можете на меня рассчитывать как на человека, который будет делать все, чтобы объединить усилия различных организаций, зоозащитников, чтобы изменить ситуацию и решить проблему беспризорности животных", - подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 15 апреля, в Киеве в парке Шевченко активисты вышли на акцию за права животных. В частности люди выступали против использования зверей в цирках.

Теги материала: Виталий Кличко, КГГА, животные, защита, приют
Новости СМИ2
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