Движение в Киеве парализовано

MIGnews.com.ua

Начиная с обеденного времени пятницы, 21 апреля, движение на дорогах в Киеве значительно затруднилось. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, по состоянию 15.30, в большей части пробки достигли семи баллов.

Ситуация с осложнением трафика связана с перекрытием улицы Трухановской и части улицы Крещатик. В пробке стоят улицы Бассейная, Шота Руставели, Владимирская, Большая Васильковская, Институтская, Грушевского, а также Бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко. Практически полностью парализовано движение на Набережном шоссе.

Проблематично проехать по Кольцевой дороге Чоколовскому бульвару, улицам Борщаговской, Жилянской, Саксаганского, Большой Васильковской.

На Подоле не спешит движение на Набережно-Хрещатицкой улице, Набережно-Луговой улице, Межигорской, Верхнем и Нижнем валах. На левом берегу Киева движение осложнено на Харьковском шоссе, Дарницкой площади, улице Гната Хоткевича и проспекте Генерали Ватутина.