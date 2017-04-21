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Движение в Киеве парализовано
21.04.2017 16:50

Движение в Киеве парализовано

Начиная с обеденного времени пятницы, 21 апреля, движение на дорогах в Киеве значительно затруднилось. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, по состоянию 15.30, в большей части пробки достигли семи баллов.
Ситуация с осложнением трафика связана с перекрытием улицы Трухановской и части улицы Крещатик. В пробке стоят улицы Бассейная, Шота Руставели, Владимирская, Большая Васильковская, Институтская, Грушевского, а также Бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко. Практически полностью парализовано движение на Набережном шоссе.

Проблематично проехать по Кольцевой дороге Чоколовскому бульвару, улицам Борщаговской, Жилянской, Саксаганского, Большой Васильковской.

На Подоле не спешит движение на Набережно-Хрещатицкой улице, Набережно-Луговой улице, Межигорской, Верхнем и Нижнем валах. На левом берегу Киева движение осложнено на Харьковском шоссе, Дарницкой площади, улице Гната Хоткевича и проспекте Генерали Ватутина.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Киевские власти полностью перекроют движение по улицам Крещатик и Трухановская с 12:00 21 апреля и до 06:00 24 апреля в связи с проведением спортивных соревнований "Игры непокоренных".

Теги материала: Киев, авто, пробки, перекрытие улиц
Новости СМИ2
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