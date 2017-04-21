Киевский метрополитен изменит режим работы из-за "Динамо" и "Шахтера"

В пятницу, 21 апреля, с 19:00 до 20:00 несколько станций киевского метрополитена изменят режим работы. Такие меры приняты в связи с матчем между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) на НСК "Олимпийский". Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Таким образом, будут закрыты станции "Олимпийская" - на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход. На время закрытия поезда будут следовать через станцию "Олимпийская" без остановки.
Также, после окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В случае необходимости будут задействованы дополнительные резервные составы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 апреля на "Олимпийском" состоится футбольный матч 26-го тура Чемпионата Пари-матч лиги сезона 2016/2017 между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк). Начало в 20:00. НСК "Олимпийский" открывается для зрителей за два часа до стартового свистка арбитра - в 18:00.