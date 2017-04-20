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В Киеве тотально сократят наружную рекламу
20.04.2017 16:49

В Киеве тотально сократят наружную рекламу

В четверг, 20 апреля, на заседании Киевской городской государственной администрации приняли новые правила размещения рекламы в Киеве. По данным заместителя КГГА Алексея Резникова, к концу 2018 года число конструкций наружной рекламы в столице сократится на 75%, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Резников рассказал, что на данный момент в Киеве около семи тысяч наземных рекламных конструкций стоят на своих опорах, а работа по сокращению рекламных носителей начиналась с 10 тысяч конструкций. Рекламные конструкции имеют ограниченный срок разрешительных документов, которые получили их владельцы. То есть в течение двух или трех лет он истечет.

"До окончания 2017 года в городе у около трех тысяч рекламных конструкций заканчивается действие разрешений, до 2018 года - еще у двух тысяч. Таким образом, примерно у пяти тысяч рекламных конструкций до завершения 2018 года заканчиваются сроки разрешения. То есть останется, грубо говоря, две тысячи", - сообщил Резников.

Большинство депутатов, присутствующих в сессионном зале, поддержали новые правила размещения рекламы в Киеве.

Правки предусматривают, что город разделится на пять форматных зон: от нулевой в центре - где рекламы не будет вообще, до четвертой - где возможно размещение рекламных носителей разного формата.

Помимо этого будет запрещено размещать рекламные носители на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее двух метров. Для ключевых объектов транспортной инфраструктуры (развязок, переходов, мостов, остановочных комплексов, дорожных знаков, железнодорожных переездов) определен радиус, в котором запрещено размещение рекламных средств.

Рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП.

Новые правила включают, среди прочего, уточнение разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров, схемы размещения рекламы на территории города. Кроме того, для каждого формата рекламного средства определен собственный радиус "влияния". Установлено, что расстояние между ситилайтами не может быть меньше 40 метров, а между бордами - 150 метров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 апреля, Киевсовет в первом чтении принял проект закона "О преодолении последствий советской оккупации в языковой области", который предусматривает тотальную украинизацию сферы услуг в пределах Киева.

Теги материала: КГГА, Киев, реклама, реформа
Новости СМИ2
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