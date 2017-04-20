Депутаты приняли закон о тотальной украинизации Киева

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, Киевсовет в первом чтении принял проект закона "О преодолении последствий советской оккупации в языковой области", который предусматривает тотальную украинизацию сферы услуг в пределах Киева. Автором законопроекта является депутат от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк. За принятие соответствующего решения проголосовали 91 депутат.

Закон устанавливает, что в Киеве языком работы предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык – украинский. Рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке. Если вывеска отражена на иностранном языке, то установка ее должна быть разрешена только с указанием перевода на украинский язык или транслитерации равновеликим шрифтом.

Кроме того, во всех заведениях сферы общественного питания, торговли меню должно предоставляться на государственном языке.

"Предоставитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если предоставитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню, выполненного на государственном языке. При обслуживании посетителей, персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", - сказано в документе.

Сиротюк предполагает, что это решение позволит защитить права украиноязычного населения Киева. "В сфере обслуживания часто возникают конфликтные ситуации, когда по просьбе посетителя обслуживать его на украинском языке, персонал не может ему в соответствующей форме ответить. Это неуважение и содержит признаки нарушения прав потребителей", - добавил Сиротюк.