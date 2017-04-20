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В Киеве на четыре дня перекроют центр города
20.04.2017 11:57

В Киеве на четыре дня перекроют центр города

Киевские власти полностью перекроют движение по улицам Крещатик и Трухановская. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

В частности, улица Крещатик от Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости будет перекрыта с 12:00 21 апреля и до 06:00 24 апреля. В связи с этим очередь движения на Трухановской ограничат с 00:00 до 17:00 22 апреля. Это связано с проведением в этом районе спортивных соревнований "Игры непокоренных", в которых принимают участие военнослужащие и ветераны, получившие травмы при выполнении служебных обязанностей.

"Спортивную часть мероприятия запланировано провести с 00:00 до 17:00 22 апреля на улице Трухановской, торжественная часть мероприятия и концерт Национальных соревнований "Игры непокоренных" пройдет с 00:00 до 22:00 23 апреля на улице Крещатик", говорится в сообщении.

В указанное время по улицам движение транспорта осуществляться не будет. Также в случае необходимости может быть введен запрет на парковку автомобилей на этих участках.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, движение по проспекту Победы в Киеве ограничили до двух полос.

 

Теги материала: Крещатик, перекрытие улиц, соревнование, Киев, спорт, ветеран, военнослужащие
Новости СМИ2
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