В Киеве на четыре дня перекроют центр города

MIGnews.com.ua

Киевские власти полностью перекроют движение по улицам Крещатик и Трухановская. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

В частности, улица Крещатик от Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости будет перекрыта с 12:00 21 апреля и до 06:00 24 апреля. В связи с этим очередь движения на Трухановской ограничат с 00:00 до 17:00 22 апреля. Это связано с проведением в этом районе спортивных соревнований "Игры непокоренных", в которых принимают участие военнослужащие и ветераны, получившие травмы при выполнении служебных обязанностей.

"Спортивную часть мероприятия запланировано провести с 00:00 до 17:00 22 апреля на улице Трухановской, торжественная часть мероприятия и концерт Национальных соревнований "Игры непокоренных" пройдет с 00:00 до 22:00 23 апреля на улице Крещатик", говорится в сообщении.

В указанное время по улицам движение транспорта осуществляться не будет. Также в случае необходимости может быть введен запрет на парковку автомобилей на этих участках.