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В Киеве уволили 12 начальников ЖЭКов за некачественную работу
19.04.2017 16:26

В Киеве уволили 12 начальников ЖЭКов за некачественную работу

Глава Киевгорадминистрации Виталий Кличко, по результатам проведенного отопительного сезона, освободил от выполнения обязанностей 12 руководителей ЖЭКов, передает пресс-служба КГГА.

Сегодня, 19 апреля, мэр Киева провел выездное совещание, на котором поручил главам районов проверить все разрытые Киевэнерго места, где проводился ремонт теплосетей.

"Чтобы последствия разрытий были ликвидированы Киевэнерго, чтобы был положен асфальт, территория приведена в надлежащее состояние. Ведь это - ваша зона ответственности. И совместно с Киевэнерго вы должны устранить все недостатки", - подчеркнул глава города.

Помимо этого Кличко подчеркнул, что горячая линия КМДА отслеживает обращения киевлян, и те руководители коммунальных хозяйств, которые не справляются с обязанностями, были уволены.

"Только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений относительно непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов. Мы уже освободили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян. И, подчеркиваю: те, кто не реагирует на обращения киевлян - будут уволены, а работать будут те, кто готов взять ответственность и предоставлять качественный сервис киевлянам", - заявил Виталий Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, городской глава Киева Виталий Кличко уведомил, что в столице не будут возобновлять отопительный сезон, так как системе необходимо время для запуска, а циклон в ближайшее время уйдет из Украины.

Теги материала: Киев, ЖЭК, отопительной сезон, Виталий Кличко, увольнение, Киевэнерго
Новости СМИ2
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