ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
19.04.2017 13:33

Эксклюзив  Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно

В среду, 19 апреля, городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице, в связи со снижением температурных показателей, график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей будет перенесен на неделю, однако отопительный сезон в Киеве возобновлять не будут, передает NewsOne.

"В Днепре и Харькове снег, пришел холодный фронт. В Киеве погода нормальная, в то же время температура снизилась до нуля градусов ночью. Львов, Ивано-Франковск возобновили отопление, однако в Киеве для этого понадобится 3-4 дня. Столько же дней нужно для того, чтобы отключить систему подачи тепла. К этому времени фронт уже уйдет и мы не успеем это сделать, поэтому возобновлять отопление нет смысла", - отметил он.

Помимо этого мэр Киева акцентировал на том, что отключения горячего водоснабжения в период холодного фронта не будет.

"Я попросил не отключать пока горячую воду. В "Киевэнерго" просили уже начать подготовку к следующему сезону, однако я попросил перенести на несколько недель эти работы", - добавил Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 7 апреля, городские власти Львова дали распоряжение возобновить отопительный сезон из-за того, что резко упала температура воздуха.

Теги материала: Киев, Виталий Кличко, видео, отопительной сезон, отопление, горячая вода
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В очередном ЛГБТ-марше в Киеве примут участие около 5 тысяч человек
Важное
В очередном ЛГБТ-марше в Киеве примут участие около 5 тысяч человек
Киевские власти решили не отключать горячую воду
Важное
Киевские власти решили не отключать горячую воду
В Киеве жители пяти районов остались без горячей воды
Важное
В Киеве жители пяти районов остались без горячей воды
В Киеве появится новая высокотехнологичная больница скорой помощи
Важное
В Киеве появится новая высокотехнологичная больница скорой помощи
В Киеве возле метро "Нивки" частично перекроют проспект Победы
Важное
В Киеве возле метро "Нивки" частично перекроют проспект Победы
В Киеве возобновили работу центры по оформлению и выдаче загранпаспортов
Важное
В Киеве возобновили работу центры по оформлению и выдаче загранпаспортов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
Эксклюзив  Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
19.04.2017
Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
Эксклюзив  Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
19.04.2017
Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
Эксклюзив  Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
18.04.2017
Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика