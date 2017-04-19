Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно

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В среду, 19 апреля, городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице, в связи со снижением температурных показателей, график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей будет перенесен на неделю, однако отопительный сезон в Киеве возобновлять не будут, передает NewsOne .

"В Днепре и Харькове снег, пришел холодный фронт. В Киеве погода нормальная, в то же время температура снизилась до нуля градусов ночью. Львов, Ивано-Франковск возобновили отопление, однако в Киеве для этого понадобится 3-4 дня. Столько же дней нужно для того, чтобы отключить систему подачи тепла. К этому времени фронт уже уйдет и мы не успеем это сделать, поэтому возобновлять отопление нет смысла", - отметил он.

Помимо этого мэр Киева акцентировал на том, что отключения горячего водоснабжения в период холодного фронта не будет.

"Я попросил не отключать пока горячую воду. В "Киевэнерго" просили уже начать подготовку к следующему сезону, однако я попросил перенести на несколько недель эти работы", - добавил Кличко.