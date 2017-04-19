В очередном ЛГБТ-марше в Киеве примут участие около 5 тысяч человек

MIGnews.com.ua

В июне 2017 года в Киеве планируют провести третий по счету "Марш равенства".

Об этом сообщает представитель ЛГБТ-организации KyivPride Зорян Кись, передает 44.ua.

"Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения", - сообщил Кись.

По его словам, в этом году организаторы ожидают резкого увеличения количества участников ЛГБТ-марша. Уточняется в 2017 году в Киеве в "Марше равенства" примут участие 5 тысяч человек.

Стоит отметить, что в прошлом году в Марше приняли участие около 2 тысяч человек.