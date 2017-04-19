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В очередном ЛГБТ-марше в Киеве примут участие около 5 тысяч человек
19.04.2017 06:16

В очередном ЛГБТ-марше в Киеве примут участие около 5 тысяч человек

В июне 2017 года в Киеве планируют провести третий по счету "Марш равенства".

Об этом сообщает представитель ЛГБТ-организации KyivPride Зорян Кись, передает 44.ua.

"Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения", - сообщил Кись.

По его словам, в этом году организаторы ожидают резкого увеличения количества участников ЛГБТ-марша. Уточняется в 2017 году в Киеве в "Марше равенства" примут участие 5 тысяч человек.

Стоит отметить, что в прошлом году в Марше приняли участие около 2 тысяч человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 11 августа, окружной административный суд удовлетворил иск исполкома Одесского горсовета о запрете проводить в Одессе Марш равенства. Такое решение принято в связи с высокой вероятностью возникновения противостояния и конфликтов, в ходе которых могут быть совершены преступления. 

Теги материала: Марш равенства, ЛГБТ, гей-парад, Киев
Новости СМИ2
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