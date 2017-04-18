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Киевские власти решили не отключать горячую воду
18.04.2017 20:59

Киевские власти решили не отключать горячую воду

Заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил о решении столичных властей на неделю перенести гидроиспытаний теплосетей, пишет ГолосUA.

По словам киевского чиновника, данное решение связано с неблагоприятными погодными условиями и низкой температурой воздуха.

"Было принято решение о смещении графика гидроиспытаний столичных теплосетей. Уже через неделю ожидается, что погодные условия позволят продолжить подготовку к следующему отопительному сезону. То есть сейчас, отключений подачи горячей воды будет приостановлено", - заявил Пантелеев.

При этом он подчеркнул, что уже сегодня Киевская горадминистрация направит в Киевэнерго протокольное решение.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 18 апреля, в Киеве в Святошинском, Голосеевском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах отключили горячую воду.

Теги материала: Киев, Киевэнерго, КГГА, горячая вода, теплосеть
Новости СМИ2
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