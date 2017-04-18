Киевские власти решили не отключать горячую воду

MIGnews.com.ua

Заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил о решении столичных властей на неделю перенести гидроиспытаний теплосетей, пишет ГолосUA .

По словам киевского чиновника, данное решение связано с неблагоприятными погодными условиями и низкой температурой воздуха.

"Было принято решение о смещении графика гидроиспытаний столичных теплосетей. Уже через неделю ожидается, что погодные условия позволят продолжить подготовку к следующему отопительному сезону. То есть сейчас, отключений подачи горячей воды будет приостановлено", - заявил Пантелеев.

При этом он подчеркнул, что уже сегодня Киевская горадминистрация направит в Киевэнерго протокольное решение.