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В Киеве жители пяти районов остались без горячей воды
18.04.2017 18:30

В Киеве жители пяти районов остались без горячей воды

Во вторник, 18 апреля, в Киеве в Святошинском, Голосеевском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах отключили горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе энергогенерирующей компании "Киевэнерго".

По полученным данным, горячее водоснабжение будет отсутствовать до 27 апреля.

"Потребителей отключили от горячего водоснабжения из-за проведения гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Святошинском районе без горячей воды остались 233 жилых дома, в Оболонском районе - 80 домов, в Подольском районе - 5 домов, в Голосеевском районе - 29 жилых домов.

Кроме того, уже завтра, 19 апреля, горячую воду отключат еще в 511 жилых домах в Святошинском районе и 4 жилых дома в Соломенском районе.

Стоит отметить, что уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице Киева можно на официальном сайте "Киевэнерго".

Как сообщал MIGnews.com.ua, во Львове власти города дали распоряжение возобновить отопительный сезон из-за того, что резко упала температура воздуха. 

Теги материала: Киев, водоснабжение, горячая вода, Киевэнерго, теплосеть, проверка
Новости СМИ2
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