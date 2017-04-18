В Киеве жители пяти районов остались без горячей воды

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, в Киеве в Святошинском, Голосеевском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах отключили горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе энергогенерирующей компании "Киевэнерго".

По полученным данным, горячее водоснабжение будет отсутствовать до 27 апреля.

"Потребителей отключили от горячего водоснабжения из-за проведения гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Святошинском районе без горячей воды остались 233 жилых дома, в Оболонском районе - 80 домов, в Подольском районе - 5 домов, в Голосеевском районе - 29 жилых домов.

Кроме того, уже завтра, 19 апреля, горячую воду отключат еще в 511 жилых домах в Святошинском районе и 4 жилых дома в Соломенском районе.

Стоит отметить, что уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице Киева можно на официальном сайте "Киевэнерго" .