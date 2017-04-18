В Киеве появится новая высокотехнологичная больница скорой помощи

MIGnews.com.ua

В скором времени в Киеве откроется новая больница скорой помощи. Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА..

Планируется, что больница будет создана в Соломенском районе на базе Киевской городской клинической больницы №6. По словам мэра, уже начались предпроектные работы по строительству и будут выделены деньги из бюджета на строительство. Больница будет принимать ургентных больных Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов (в целом около миллиона киевлян).

"В Киеве сегодня одна больница скорой помощи, которая расположена на левом берегу и оказывает ургентную помощь жителям всей столицы. И правильно будет создать больницу скорой помощи и на правом берегу. В больнице № 6 есть все возможности для этого и все специалисты. Поэтому мы приняли решение о создании на ее базе больницы скорой помощи", - отметил Кличко.

По словам мэра, уже начались предпроектные работы по строительству,и будут выделены деньги из бюджета, чтобы приступить к строительству. Больница будет принимать ургентных больных Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов (в целом около миллиона киевлян).

Во время инспекции КГКБ № 6 Кличко осмотрел новый компьютерный томограф, который город за бюджетные средства приобрел для этой больницы. "Мы закупаем современное оборудование, чтобы предоставлять качественный сервис. Ведь технологии в медицине - это приоритет. Потребность в таком оборудовании очень высокая. Томограф будет работать 24 часа в сутки. Каждый киевлянин сможет получить сервис бесплатно за счет города", - отметил Кличко.

Томограф дает возможность провести осмотр головного мозга, сосудов головы и органов грудной клетки. Сейчас персонал КГКБ № 6 проходит обучение на компьютерном томографе, а уже со следующей недели начнется прием пациентов.