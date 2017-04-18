ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве появится новая высокотехнологичная больница скорой помощи
18.04.2017 16:35

В Киеве появится новая высокотехнологичная больница скорой помощи

В скором времени в Киеве откроется новая больница скорой помощи. Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА..

Планируется, что больница будет создана в Соломенском районе на базе Киевской городской клинической больницы №6. По словам мэра, уже начались предпроектные работы по строительству и будут выделены деньги из бюджета на строительство. Больница будет принимать ургентных больных Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов (в целом около миллиона киевлян).

"В Киеве сегодня одна больница скорой помощи, которая расположена на левом берегу и оказывает ургентную помощь жителям всей столицы. И правильно будет создать больницу скорой помощи и на правом берегу. В больнице № 6 есть все возможности для этого и все специалисты. Поэтому мы приняли решение о создании на ее базе больницы скорой помощи", - отметил Кличко.

По словам мэра, уже начались предпроектные работы по строительству,и будут выделены деньги из бюджета, чтобы приступить к строительству. Больница будет принимать ургентных больных Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов (в целом около миллиона киевлян).

Во время инспекции КГКБ № 6 Кличко осмотрел новый компьютерный томограф, который город за бюджетные средства приобрел для этой больницы. "Мы закупаем современное оборудование, чтобы предоставлять качественный сервис. Ведь технологии в медицине - это приоритет. Потребность в таком оборудовании очень высокая. Томограф будет работать 24 часа в сутки. Каждый киевлянин сможет получить сервис бесплатно за счет города", - отметил Кличко.

Томограф дает возможность провести осмотр головного мозга, сосудов головы и органов грудной клетки. Сейчас персонал КГКБ № 6 проходит обучение на компьютерном томографе, а уже со следующей недели начнется прием пациентов.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  ранее в КГГА заявили, что киевские власти намерены по всей столице установить адресные таблички единого образца. На сегодняшний день в Печерском районе уже установлено несколько из них.

Теги материала: Виталий Кличко, КГГА, скорая помощь, больница, Киев
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве возле метро "Нивки" частично перекроют проспект Победы
Важное
В Киеве возле метро "Нивки" частично перекроют проспект Победы
В Киеве возобновили работу центры по оформлению и выдаче загранпаспортов
Важное
В Киеве возобновили работу центры по оформлению и выдаче загранпаспортов
Выяснилось, что запрет на побелку деревьев действует по всей Украине
Важное
Выяснилось, что запрет на побелку деревьев действует по всей Украине
"Киевводфонд" опубликовал карту общественных туалетов Киева
Важное
"Киевводфонд" опубликовал карту общественных туалетов Киева  Фоторепортаж
В Киеве грузовик снес столб с электролиниями и обесточил целый микрорайон
Важное
В Киеве грузовик снес столб с электролиниями и обесточил целый микрорайон  Фоторепортаж
Кличко похвастался собственноручно испеченной паской
Важное
Кличко похвастался собственноручно испеченной паской  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На праздники в регионах Украины подорожал бензин
Эксклюзив  На праздники в регионах Украины подорожал бензин  Видеорепортаж
18.04.2017
Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны
Эксклюзив  Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны  Видеорепортаж
18.04.2017
Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить
Эксклюзив  Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить  Видеорепортаж
18.04.2017
Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года
Эксклюзив  Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика