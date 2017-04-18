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В Киеве возле метро "Нивки" частично перекроют проспект Победы
18.04.2017 13:43

В Киеве возле метро "Нивки" частично перекроют проспект Победы

В среду, 19 апреля, движение по проспекту победы в Киеве будет ограничено до двух полос. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Сужение дороги до двух полос будет организовано на участке дороги от улицы Галагановской к дому №67 на проспекте Победы. Данный участок находится рядом со станцией метро "Нивки". Это вызвано проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Данила Щербаковского. При этом на момент проведения ремонтных работ сам путепровод перекрываться не будет.

В Коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратились к столичным водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам. При этом срок проведения работ так и не был озвучен.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 18 апреля, коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение по мосту Метро.

Теги материала: Киев, перекрытие улиц, проспект Победы, метро, Киевавтодор
Новости СМИ2
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