В Киеве возле метро "Нивки" частично перекроют проспект Победы

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, движение по проспекту победы в Киеве будет ограничено до двух полос. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Сужение дороги до двух полос будет организовано на участке дороги от улицы Галагановской к дому №67 на проспекте Победы. Данный участок находится рядом со станцией метро "Нивки". Это вызвано проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Данила Щербаковского. При этом на момент проведения ремонтных работ сам путепровод перекрываться не будет.

В Коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратились к столичным водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам. При этом срок проведения работ так и не был озвучен.