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В Киеве вновь ограничили движение через мост Метро
18.04.2017 13:00

В Киеве вновь ограничили движение через мост Метро

Во вторник, 18 апреля, коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение по мосту Метро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.

В Киевавтодоре отметили, что ограничение будет действовать с 10:00 до 18:00. Коммунальщики перекрыли первую полосу в направлении с Броварского проспекта к Надднепрянскому шоссе. За это время специалисты будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия.

В Киевавтодоре обратились ко всем водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в период с 11 по 12 апреля в Киеве перекрывали движение транспорта через железнодорожный переезд на проспекте Науки в связи с проведением ремонтных работ. 

Теги материала: мост, метро, перекрытия, ремонт, Киевавтодор
Новости СМИ2
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