В Киеве вновь ограничили движение через мост Метро

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение по мосту Метро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.

В Киевавтодоре отметили, что ограничение будет действовать с 10:00 до 18:00. Коммунальщики перекрыли первую полосу в направлении с Броварского проспекта к Надднепрянскому шоссе. За это время специалисты будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия.

В Киевавтодоре обратились ко всем водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.