В Киеве возобновили работу центры по оформлению и выдаче загранпаспортов

MIGnews.com.ua

В Киеве возобновили работу три центра по оформлению и выдаче заграничных паспортов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Государственного предприятия "Документ".

На данный момент граждане свободно могут обратиться по адресам: бульвар Тараса Шевченко, 27; проспект Николая Бажана, 1е; Документ-сервис "Готово" на площади Леси Украинки, 1. Все вышеуказанные центры оказывают услуги как по полному оформлению, так и выдаче заграничных паспортов.

"Остальные центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID-карт через подразделения миграционной службы", - указали в ведомстве.