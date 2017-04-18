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В Киеве возобновили работу центры по оформлению и выдаче загранпаспортов
18.04.2017 11:30

В Киеве возобновили работу центры по оформлению и выдаче загранпаспортов

В Киеве возобновили работу три центра по оформлению и выдаче заграничных паспортов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Государственного предприятия "Документ".  

На данный момент граждане свободно могут обратиться по адресам: бульвар Тараса Шевченко, 27; проспект Николая Бажана, 1е; Документ-сервис "Готово" на площади Леси Украинки, 1. Все вышеуказанные центры оказывают услуги как по полному оформлению, так и выдаче заграничных паспортов.

"Остальные центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID-карт через подразделения миграционной службы", - указали в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь предприятия Владимир Полищук заявил, что по состоянию на 11 апреля оформление и выдача заграничных паспортов украинцам государственным предприятием "Документ" работает в штатном режиме.

Теги материала: документ, паспорт, Киев, возобновление, ID-карта
Новости СМИ2
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