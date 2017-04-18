Выяснилось, что запрет на побелку деревьев действует по всей Украине

MIGnews.com.ua

Запрет на побелку известью декоративных деревьев и малых архитектурных форм, введенный киевскими властями, связан с принятым еще в 2006 году приказом Министерства строительства и ЖКХ. Об этом говорится в сообщении Департамента благоустройства и охраны природной среды Киевской городской государственной администрации, пишут Украинские новости .

Столичные власти в своем запрете ссылаются на пункт 9.1.17 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, которые были утверждены профильным ведомством еще 10 апреля 2006 года.

"В соответствии с пунктом 9.1.17 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, утвержденных Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 №105, белить известью декоративные деревья и малые архитектурные формы запрещается", сказано в сообщении Департамента.

Согласно приказу Министерства ЖКХ №105 от 10.04.2006 года запрет на побелку декоративных деревьев и малых архитектурных форма действует по всей территории Украины, а не только в городе Киеве.