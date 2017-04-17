"Киевводфонд" опубликовал карту общественных туалетов Киева

MIGnews.com.ua

На сайте "Киевводфонда" появилась интерактивная карта общественных туалетов столицы, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

На " Электронной карте общественных туалетов " размещены все уборные столицы, которые помечены разными цветами: неработающие - красным, а зеленым цветом те, которые продолжают функционировать.

Также, на сайте выбрав туалет, можно просмотреть информацию о его точном месторасположении, сопровождаемую пометкой о работе либо поломке.

"Киевводфонде" отметил, что всего зафиксировано 86 общественных туалетов стационарного типа и карта обновляется ежедневно.