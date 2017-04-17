В Киеве грузовик снес столб с электролиниями и обесточил целый микрорайон

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В Киеве, в Дарницком районе грузовик снес железобетонную опору линий электропередач и скрылся с места происшествия, передает Эспрессо .

По словам местных жителей, большой грузовой автомобиль, перевозивший контейнер, выехал на обочину и врезался в железобетонный столб.

После аварии водитель грузовика покинул место происшествия. Полицейские просмотрели видео ДТП с ближайшей камеры наблюдения, и, выяснив номера и марку грузовика, передали ориентировку патрулям.

Сообщается, что в результате аварии и повреждения электролиний без электричества остался целый микрорайон.

Также, из-за ДТП на дороге образовался многокилометровая пробка.