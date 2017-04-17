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В Киеве грузовик снес столб с электролиниями и обесточил целый микрорайон
17.04.2017 19:20

В Киеве грузовик снес столб с электролиниями и обесточил целый микрорайон  Фоторепортаж

В Киеве, в Дарницком районе грузовик снес железобетонную опору линий электропередач и скрылся с места происшествия, передает Эспрессо.

По словам местных жителей, большой грузовой автомобиль, перевозивший контейнер, выехал на обочину и врезался в железобетонный столб. 

После аварии водитель грузовика покинул место происшествия. Полицейские просмотрели видео ДТП с ближайшей камеры наблюдения, и,  выяснив номера и марку грузовика, передали ориентировку патрулям.

Сообщается, что в результате аварии и повреждения электролиний без электричества остался целый микрорайон. 

Также, из-за ДТП на дороге образовался многокилометровая пробка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на автодороге Селидово - Горняк - Максимильяновка произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Теги материала: Киев, ДТП, грузовик, линия электропередач
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