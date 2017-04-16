В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы

MIGnews.com.ua

Утром в воскресенье, 16 апреля, в Киеве на улице Борщаговской около центрального ЗАГСа прорвало трубы и затопило улицу.

Об этом сообщает корреспондент NewsOne с места происшествия.

В настоящее время на месте аварии находятся две машины Киевводоканала и полиция.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов разворачивают автомобили, которые следуют по улице Борщаговской по направлению к ЗАГСу.

При этом скоростной трамвай работает в штатном режиме.

По словам местных жителей, в результате аварии часть района осталась без водоснабжения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 16 марта, в Киеве на улице Борщаговская произошел повторный порыв трубы .