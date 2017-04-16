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В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
16.04.2017 12:39

Эксклюзив  В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы

Утром в воскресенье, 16 апреля, в Киеве на улице Борщаговской около центрального ЗАГСа прорвало трубы и затопило улицу.

Об этом сообщает корреспондент NewsOne с места происшествия.

В настоящее время на месте аварии находятся две машины Киевводоканала и полиция.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов разворачивают автомобили, которые следуют по улице Борщаговской по направлению к ЗАГСу.

При этом скоростной трамвай работает в штатном режиме.

По словам местных жителей, в результате аварии часть района осталась без водоснабжения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 16 марта, в Киеве на улице Борщаговская произошел повторный порыв трубы

Ранее в ночь на среду, 15 марта, в Киеве на улице Борщаговская прорвало трубу и затопило дорогу.

Теги материала: трубы, потоп, полиция, Киевводоканал
Новости СМИ2
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